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GeriFutbol Son dakika | Kocaelispor'da koronavirüs pozitif sayısı 9'a yükseldi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Son dakika | Kocaelispor'da koronavirüs pozitif sayısı 9'a yükseldi!

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Son dakika | Kocaelispor'da koronavirüs pozitif sayısı 9'a yükseldi!
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu, teknik ekip ve personele dün uygulanan Kovid-19 testlerinde 4 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Oyuncuların tedavi, takip ve izolasyon süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

Kocaelisporda 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kocaelispor'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeşil-siyahlı ekipte önceki gün de 5 futbolcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.

 

Son dakika | Kocaelisporda koronavirüs pozitif sayısı 9a yükseldi

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