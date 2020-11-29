Son dakika | Kocaelispor'da koronavirüs pozitif sayısı 9'a yükseldi!
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu, teknik ekip ve personele dün uygulanan Kovid-19 testlerinde 4 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.
Oyuncuların tedavi, takip ve izolasyon süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.
Yeşil-siyahlı ekipte önceki gün de 5 futbolcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.
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