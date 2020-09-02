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Futbol
Haber Giriş: 02.09.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Kevin Volland resmen Monaco'da!

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Son Dakika | Kevin Volland resmen Monaco'da!
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımında forma giyen Kevin Volland'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki Alman forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferin maliyetine ilişkin bilgi verilmezken, Fransız basını Monaco'nun Volland için 15 milyon avro bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

Bayer Leverkusen'in 2016 yılında Hoffenheim'dan transfer ettiği Volland, Alman ekibinde 148 maçta forma giydi ve 50 gol kaydetti.

Son Dakika | Kevin Volland resmen Monacoda

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