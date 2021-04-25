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Futbol
DHA
Haber Giriş: 25.04.2021 - 20:17 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

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Son dakika: Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, 50 yaşındaki çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

20 Mart 2021’de Kayserispor’un başına geçen teknik direktör Hamzaoğlu bu görevde 37 gün kaldı.

Sarı kırmızılılar, Hamza Hamzaoğlu ile 6 maça çıkarken bu maçlardan 4’ünü beraberlikle 2’sinden de yenilgi ile ayrıldı.

Deneyimli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu son olarak kaptan Sapunaru’yu kadro dışı bırakmıştı.

Hes Kablo Kayserispor bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu ve alt yapı koordinatörü Uğur Kulaksız ile çalışmıştı.

Son dakika: Kayserisporda Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

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