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Son dakika: Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi son buldu

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#Futbol#Kasımpaşa#Selçuk İnan
Son dakika: Kasımpaşada Selçuk İnan dönemi son buldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 20:20

Süper Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor'la sahasında 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'dan ayrılık kararı çıktı. 15. haftada takımın başına geçen Selçuk İnan, Kasımpaşa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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2020 yılında aktif futbol kariyerine nokta koyan Selçuk İnan, Galatasaray'da Fatih Terim'in yanında yardımcılık yaparak antrenörlük kariyerine başlamıştı. Tecrübeli futbol adamı bu sezonun 15. haftasında ise sürpriz bir şekilde Kasımpaşa'ya imza atmış ve İstanbul ekibinin başına geçmişti.

 

13 MAÇTA 3 GALİBİYET

Kasımpaşa'nın başında 13 maça çıkan Selçuk İnan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Son olarak bugün İstanbul derbisinde Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Paşa'dan ayrılık kararı çıktı.

38 yaşındaki hocanın, Kasımpaşa ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği öğrenildi. Resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde yapılacağı kaydedildi.

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#Futbol#Kasımpaşa#Selçuk İnan

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