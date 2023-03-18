Son dakika: Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi son buldu

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2020 yılında aktif futbol kariyerine nokta koyan Selçuk İnan, Galatasaray'da Fatih Terim'in yanında yardımcılık yaparak antrenörlük kariyerine başlamıştı. Tecrübeli futbol adamı bu sezonun 15. haftasında ise sürpriz bir şekilde Kasımpaşa'ya imza atmış ve İstanbul ekibinin başına geçmişti.

13 MAÇTA 3 GALİBİYET

Kasımpaşa'nın başında 13 maça çıkan Selçuk İnan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Son olarak bugün İstanbul derbisinde Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Paşa'dan ayrılık kararı çıktı.

38 yaşındaki hocanın, Kasımpaşa ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği öğrenildi. Resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde yapılacağı kaydedildi.