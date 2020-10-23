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Futbol
Haber Giriş: 23.10.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Kasımpaşa'da iki pozitif vaka!

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Son Dakika | Kasımpaşa'da iki pozitif vaka!
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

stanbul ekibinden yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp destek ekibine yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 2 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların ilgili protokoller doğrultusunda izolasyon süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.

 

Son Dakika | Kasımpaşada iki pozitif vaka

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