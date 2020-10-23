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Son Dakika | Kasımpaşa'da iki pozitif vaka!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
stanbul ekibinden yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp destek ekibine yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 2 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların ilgili protokoller doğrultusunda izolasyon süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.
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