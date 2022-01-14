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Kasımpaşa transferi resmen açıkladı!

#Kasımpaşa#Mamadou Fall#Transfer
Kasımpaşa transferi resmen açıkladı

Kasımpaşa, RSC Charleroi’de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, RSC Charleroi’de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Son olarak Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden RSC Charleroi’de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

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