Son dakika | Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin transferini açıkladı
Kasımpaşa, Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht forması giyen İsveçli golcü Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada 28 yaşındaki Thelin'in sezon sonuna kadar transfer edildiği bildirildi.
Thelin'in, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Transfer 🤝📝— KASIMPAŞA (@kasimpasa) January 5, 2021
Belçika ligi ekiplerinden @rscanderlecht takımının formasını giyen 28 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusu @IKieseThelin Kasımpaşamızda!
👉https://t.co/489sgEksjv pic.twitter.com/TaVtsoxja5
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