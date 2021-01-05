Son dakika | Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin transferini açıkladı

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada 28 yaşındaki Thelin'in sezon sonuna kadar transfer edildiği bildirildi.



Thelin'in, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

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