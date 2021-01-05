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GeriFutbol Son dakika | Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin transferini açıkladı
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Haber Giriş: 05.01.2021 - 22:41 | Son Güncelleme:

Son dakika | Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin transferini açıkladı

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Son dakika | Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin transferini açıkladı
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Kasımpaşa, Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht forması giyen İsveçli golcü Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada 28 yaşındaki Thelin'in sezon sonuna kadar transfer edildiği bildirildi.

Thelin'in, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Son dakika | Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin transferini açıkladı

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