Son Dakika | Kasımpaşa, Danny Drinkwater'ı transfer etti! İşte formayla ilk poz...

Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, İngiltere Premiere Ligi ekiplerinden Chelsea takımının formasını giyen İngiliz orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. ifadeleri kullanıldı.

İngiliz orta saha; bu sezon Chelsea U21 ile 3 ve EFL Kupası'nda 1 maçta forma giydi. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce Leicester, Huddersfield, Barnsley, Cardiff, Watford, Burnley ve M.United'da oynadı..

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