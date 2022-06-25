Son Dakika: Kanser tedavisi gören Nurdan Almalı'dan acı haber

Haberin Devamı

Bir süredir kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında vefat etti.

Nurdan Almalı, 8-9 Haziran 2019'da Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.

JUDO FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Vefat ve Başsağlığı

Sivas bölgesi kadın Milli takım judocularımızdan 63 kiloda ülkemizi temsil eden Nurdan Almalı’nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.