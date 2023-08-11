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Son Dakika: Kadıköy'de Dusan Tadic ile Michy Batshuayi arasında penaltı gerginliği! Önce izin vermedi, sonra gönlünü aldı...

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#Fenerbahçe#Tadic#Batshuayi
Son Dakika: Kadıköyde Dusan Tadic ile Michy Batshuayi arasında penaltı gerginliği Önce izin vermedi, sonra gönlünü aldı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 08:52

Sarı-Lacivertliler'de Zimbru karşısında maçın son anlarında forma giyen ve son düdüğün ardından kutlamalara katılmayarak kriz yaratan Michy Batshuayi, Maribor karşısında da uzatma anlarında kazanılan penaltıyı kullanmak istedi. Ancak Dusan Tadic topu Belçikalı yıldıza bırakmadı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda sahasında Maribor ile karşılaşan Fenerbahçe Kadıköy'de 3-1 kazandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta perdeyi 58'de Rodrigo Becao açtı. Böylece Brezilyalı futbolcu ilk maçında golle tanıştı ve taraftara siftahla 'merhaba' dedi.

Vites yükselten Kanarya sadece 4 dakika sonra farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Bu golün de sahibi İrfan Can Kahveci oldu. Asist ise ilk goldeki gibi Sebastian Szymanski'den geldi. Karşılaşmanın uzatma anlarında ise Ryan Kent ceza sahasında yerde kaldı, kazanılan penaltıyı Dusan Tadic kullandı ve gole çevirdi.

Son düdükle birlikte Sarı-Lacivertliler, Sloven temsilcisini 3-1 devirdi ve rövanş öncesi avantajı aldı.

PENALTIDA KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Maça ise galibiyetten çok penaltı anında yaşananlar damga vurdu. Zimbru maçında az süre aldığı için teknik heyete tavır alan Michy Batshuayi yine sorun çıkarttı.

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Belçikalı futbolcu kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçmek istedi ancak Dusan Tadic topu kendisine vermedi. Bu harekete Batshuayi bir hayli bozuldu ancak Sırp yıldızın penaltıyı gole çevirmesi bir nebze ortamı yumuşattı. Tadic de gol sevincini başarılı oyuncuyla paylaştı ve öperek Batshauyi'nin gönlünü aldı.

Son Dakika: Kadıköyde Dusan Tadic ile Michy Batshuayi arasında penaltı gerginliği Önce izin vermedi, sonra gönlünü aldı...

Son Dakika: Kadıköyde Dusan Tadic ile Michy Batshuayi arasında penaltı gerginliği Önce izin vermedi, sonra gönlünü aldı...


Son Dakika: Kadıköyde Dusan Tadic ile Michy Batshuayi arasında penaltı gerginliği Önce izin vermedi, sonra gönlünü aldı...

Fotoğraf: Yusuf Dursun / Fanatik

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#Fenerbahçe#Tadic#Batshuayi

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