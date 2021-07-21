Son Dakika: Kaan Ayhan transferine hoca vetosu! Brezilyalı yıldız satılınca...

Kadrosundaki yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen Galatasaray'da uzun süredir gündemde olan Kaan Ayhan transferinde Sassuolo'dan flaş bir hamle geldi.

Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin Shakhtar Donetsk'in başına geçmesinin ardından takımı Alessio Dionisi'ye emanet eden İtalyan ekibi, yeni hocasının raporu doğrultusunda kadrosunu şekillendiriyor. Brezilyalı stoper Marlon'un 12 milyon Euro bedelle Shakhtar Donetsk'e satılmasının ardından Dionisi, Kaan için kararını verdi.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre Dionisi, transfer yapmadan önce Kaan Ayhan'ın son durumunu görmek istiyor. Gelen teklifleri bekleten genç teknik adam, milli futbolcunun performansına göre transferde adım atacak.

Stoper mevkisinin yanı sıra sağ bekte de görev yapan deneyimli oyuncu, EURO 2020'de A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından defansif orta saha olarak da kullanılmıştı.

Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.