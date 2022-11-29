Son Dakika: Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ve tüm yönetim kurulu görevi bıraktı...

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Başkan Andrea Agnelli ve tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada; Başkan Andrea Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ve İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere tüm yönetim kurulunun istifa kararı aldığı belirtilerek, "Yönetim Kurulu üyeleri, hukuki ve teknik muhasebe konularının önemini göz önünde bulundurarak, Juventus'un bu konuları ele almak için yeni bir yönetim kuruluna sahip olmasını tavsiye etmenin kulübün çıkarına olduğunu değerlendirdi." ifadeleri kullanıldı.

İstifalara gerekçe olarak, siyah-beyazlı kulübün futbolcu transferleri üzerinden haksız kazanç sağladığı iddiasıyla yürütülen "Prisma" soruşturması gösterildi.

Juventus'ta İcra Kurulu Başkanı Arrivabene, 18 Ocak 2023 tarihinde yapılacak genel kurula kadar görevde kalacak. Öte yandan kulüp genel müdürlüğüne Maurizio Scanavino getirildi.

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9 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK

Juventus, Andrea Agnelli'nin görevde olduğu 2012-2021 döneminde 9 yıl üst üste Serie A şampiyonu oldu. İtalyan devi ayrıca Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararını duyuran takımlardan olmuş ve gelen tepkilerin ardından birçok takım geri adım atmasına rağmen projenin arkasında durduğunu açıklamıştı.

PRISMA SORUŞTURMASI NEDİR?

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, Juventus'a yönelik "Prisma" ismiyle Mayıs 2021'den bu yana siyah-beyazlı kulübün 2019-2020 ve 2020-2021 yıllarında futbolcu transferleri ve maaşları üzerinden haksız sermaye kazancı sağladığı şüphesiyle bir soruşturma yürütüyor.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan bazı yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi, savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

Başsavcılığın adli soruşturmasına ek olarak İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Savcılığı da Juventus ile beraber toplam 11 kulübü, Nisan ayında haksız sermaye kazancı gerekçesiyle disipline sevk etmiş ancak söz konusu kulüpler ve 61 yönetici FIGC soruşturmasında aklanmıştı.

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