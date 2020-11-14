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Haber Giriş: 14.11.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Juventus'ta Merih Demiral korkusu!

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Son Dakika | Juventus'ta Merih Demiral korkusu!
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Türkiye - Hırvatistan maçında oynayan Domagoj Vida'nın koronavirüs çıkmasının ardından Juventus'ta Merih Demiral korkusu yaşanıyor.

Juventus'ta Merih Demiral korkusu yaşanıyor... A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynadığı hazırlık maçında Domagoj Vida'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı haberi ile devre arasında oyundan alınmasını değerlendiren La Gazzetta dello Sport, Juventus'un da bu gelişmeyi Merih Demiral açısından önemle takip ettiğini yazdı.

Gazetedeki haberde, Merih'in Vida oyundan çıktıktan sonra ikinci yarıda forma giydiğini ve ilk testinin de negatif çıktığını vurgularken, İtalyan ekibinin ise virüsün farklı zaman dilimlerinde tespit edilebilmesi dolayısı ile tedbiri elden bırakmadığı ifade edildi.

Bu nedenle Juventus'un, tüm test sonuçlarını izleyeceği ve milli oyuncu döndüğünde de test yapacağı vurgulandı.

Son Dakika | Juventusta Merih Demiral korkusu

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