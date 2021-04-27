Son Dakika: Juventus'ta kabus üstüne kabus! Ronaldo kararını verdi...

Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun Çizme macerası bu yaz sona erebilir. Ligde yıllardır alışık olmadığı şekilde zirvenin uzağında bulunan Juventus'u sezon sonu büyük bir tehlike bekliyor.

Kurucuları arasında bulunduğu Avrupa Süper Ligi projesinin iptal olmasının ardından büyük bir gelir potansiyelini kaybeden Juventus, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda maddi olarak daha karamsar bir tabloyla karşı karşıya kalacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ GARANTİ DEĞİL...

Serie A'da 33 haftada topladığı 66 puanla lider Inter'in 13 puan gerisinde 4. sırada kalan Juventus, bitime 5 hafta kala şampiyonluk umudu taşımıyor. Ligde 9 yıldır üst üste şampiyonluğa ulaşan İtalyan devinin bu sezonki en büyük hedefi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek.

Adım adım şampiyonluğa yürüyen Inter'ın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için kıyasıya mücadele eden 5 takım bulunuyor. Atalanta 68 puanla 2. sırada yer alırken; 3. Napoli, 4. Juventus ve 5. Milan ise 66 puanı paylaşıyorlar. Lazio ise 61 puanla 6. sırada hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi için umutlarını koruyor.

İtalya Serie A'da yönetmelik gereği ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, 5. basamakta noktalayan takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılıyor.

RONALDO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI

İtalya Serie A'da UEFA Şampiyonlar Ligi bileti tehlikede olan Juventus'ta Cristiano Ronaldo geleceğine dair karar verdi. İtalyan basınında yer alan habere göre Portekizli oyuncu, ligin ilk 4 dışında bitirilmesi ve Devler Ligi'ne katılım hakkı kazanılamaması durumunda Juventus'tan ayrılacak.

36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Juventus'tan ayrıldıktan sonra ya Fransız devi Paris Saint Germain'e imza atması ya da İngiliz temsilcisi Manchester United'a dönmesi bekleniyor.

Kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Cristiano Ronaldo'nun önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak istemediğini yakın çevresine ve kulüp yönetimine bildirdiği ifade ediliyor.

JUVENTUS MAAŞINI ÖDEMEKTE ZORLANABİLİR

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan olası ayrılığı yalnızca kişisel sebeplerine değil aynı zamanda kulübün finansal durumuna da bağlı olacak. İtalyan devi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılaması durumunda ciddi bir gelirden mahrum kalacak.

Böyle bir gelir kaleminde kesinti yaşanması durumunda Juventus'un, Cristiano Ronaldo'nun yıllık 31 milyon avroluk maaşını ödemekte zorlanacağı ve 2022 yılına kadar kontratı bulunan Portekizli yıldız oyuncuyu satış listesine koyacağı öngörülüyor.

HANGİ KULÜBE DAHA YAKIN

Marca'da yer alan habere göre; Portekizli futbolcu, Manchester United'dan ziyade Paris Saint Germain'e gitmeye daha sıcak bakıyor. Yeni bir lig ve yeni bir ülkeyi kariyerinde yeni bir meydan okuma olarak gören Cristiano Ronaldo'nun, Neymar ve Kylian Mbappe ile birlikte oynayacak olmasını da göz önünde bulundurarak Fransız devine daha yakın olduğu belirtiliyor.

Öte yandan yine aynı haberde, Avrupa Süper Ligi hayalleri suya düşen Glazer ailesinin bu transferi finanse etmekte zorlanacağı iddia edildi.

CEFERIN'İN SÖZLERİ KAFASINI KARIŞTIRDI

UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Süper Ligi’nde top koşturacak oyuncuların kendi milli takımlarında forma giyemeyeceklerini duyurmuştu. Ceferin, "Daha önce FIFA ve altı kıta federasyonu tarafından duyurulduğu üzere, kapalı ligde oynama ihtimali olan takımlarda oynayan oyuncular Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan men edilecektir, hiçbir müsabakada milli takımlarını temsil edemeyeceklerdir" ifadelerini kullanmıştı.

Portekizli futbolcunun, bu açıklamalar sonrasında milli takım kariyerini riske atmamak adına kulüp kariyerine Avrupa Süper Ligi projesine sıcak bakan takımlarda devam etmemeyi arzuladığı konuşulmuştu. Bu nokta yine öne çıkan takım Paris Saint Germain olmuştu...

İTALYA'DAN AVRUPA SÜPER LİGİ YASAĞI

İtalya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, İtalyan kulüplerinin, UEFA ve FIFA tarafından tanınmayan ve özel kuruluşlar tarafından düzenlenen müsabakalara katılmasını yasaklayan kuralı kabul etti.

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun "Avrupa Süper Ligi" gibi oluşumlara katılımları önlemeye yönelik kurallarda bazı değişikliklere gittiği belirtilerek, "Yönetim kurulu, kulüplerin UEFA ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından tanınmayan, özel kuruluşlar tarafından düzenlenen müsabakalara katılmasını önleyen kuralı onayladı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu değişiklikle FIFA, UEFA, FIGC'in tanımadığı ve onay vermediği özel kuruluşların müsabakalarına katılanların FIGC üyeliğinin iptal edileceği kaydedildi.

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