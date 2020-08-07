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Spor Arena
Haber Giriş: 07.08.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Son Dakika | Juventus'a 2 gol yetmedi, Lyon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

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Son Dakika | Juventus'a 2 gol yetmedi, Lyon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
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Lyon, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Juventus'a rövanşta 2-1 yenilmesine karşın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus ile Lyon kozlarını paylaştı.

İlk maçı 1-0 kazanan Lyon, 12. dakikada Depay'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Tur için 3 gole ihtiyacı olan Juventus, 43. dakikada Ronaldo ile skoru eşitledi.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde sahneye bir kez daha Cristiano Ronaldo çıktı ve takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lyon, Juventus'a 2-1 yenilmesine karşın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

İLK 11'LER

Juventus: Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain

Lyon: Lopes, Marcelo, Marcal, Denayer, Dubois, Cornet, Guimaraes, Caqueret, Aouar, Ekambi, Depay

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