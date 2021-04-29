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GeriFutbol Son Dakika: Julian Nagelsmann gitti, kardeş takımdan Jesse Marsch geldi! Leipzig'de yeni dönem
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Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 29.04.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Julian Nagelsmann gitti, kardeş takımdan Jesse Marsch geldi! Leipzig'de yeni dönem

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Son Dakika: Julian Nagelsmann gitti, kardeş takımdan Jesse Marsch geldi! Leipzig'de yeni dönem

Julian Nagelsmann'la yolları ayrılan RB Leipzig, RB Salzburg'un teknik direktörü Jesse Marsch'ın gelecek sezondan itibaren takımın başında olacağını açıkladı.

RB Leipzig, RB Salzburg'un teknik direktörü Jesse Marsch'ın gelecek sezondan itibaren takımın başında olacağını açıkladı.

Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'le anlaşması sonrası Jesse Marsch, bir başka Redbull takımı Leipzig'e atanmış oldu.

Nagelsmann 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'le 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Jesse Marsch ise Amerika kariyerinin ardından kısa zaman içinde Bundesliga'nın yolunu tuttu.

Son Dakika: Julian Nagelsmann gitti, kardeş takımdan Jesse Marsch geldi Leipzigde yeni dönem

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