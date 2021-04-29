Son Dakika: Julian Nagelsmann gitti, kardeş takımdan Jesse Marsch geldi! Leipzig'de yeni dönem
Julian Nagelsmann'la yolları ayrılan RB Leipzig, RB Salzburg'un teknik direktörü Jesse Marsch'ın gelecek sezondan itibaren takımın başında olacağını açıkladı.
RB Leipzig, RB Salzburg'un teknik direktörü Jesse Marsch'ın gelecek sezondan itibaren takımın başında olacağını açıkladı.
Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'le anlaşması sonrası Jesse Marsch, bir başka Redbull takımı Leipzig'e atanmış oldu.
Nagelsmann 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'le 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Jesse Marsch ise Amerika kariyerinin ardından kısa zaman içinde Bundesliga'nın yolunu tuttu.
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