Son Dakika: Jules Kounde'nin sakatlığı sonrası Sacha Boey'e gün doğdu! Hayali gerçek olabilir...

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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Fransız sağ bek Jules Kounde'nin Granada maçında sakatlanmasının ardından gözler Galatasaray forması giyen Sacha Boey'e çevrildi.

EURO 2024 Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan Fransa, Hollanda ve İskoçya ile oynayacağı maçların aday kadrosunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın açıkladığı kadroda, Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey yer almamıştı.

Kadro tercihi hakkında konuşan Didier Deschamps, "Sacha Boey gibi takip ettiğimiz başka sağ bekler de var. Bu alanda rekabet olacak. Şu an için doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var fakat yeni tercihlere kapımız her zaman açık." demişti.

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GALATASARAY'DAN DESTEK GELMİŞTİ

Öte yandan Galatasaray Kulübü, resmi Twitter'dan yaptığı paylaşımla Fransız yıldıza destek verdi. Sacha Boey'in fotoğrafının kullanıldığı paylaşımda, "Başını dik tut Sacha, dünyanın en iyilerinden biri olduğunuzu biliyoruz." ifadeleri yer almıştı.

SOSYAL MEDYADAN SİTEM ETMİŞTİ

EURO 2024 Elemeleri'nde B Grubu'nda oynanacak Hollanda ve İskoçya kadroda yer almadığını öğrenen Sacha Boey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kadroya alınmamasına tepki göstermişti.

KUNDE SAKATLANDI, BOEY'E GÜN DOĞDU

La Liga'da dün akşam oynanan Granada-Barcelona maçında sakatlanan Jules Kounde, Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. Başarılı sağ bekin yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından gözler Sacha Boey'e çevrildi.

Fransız basını, Jules Kounde'nin yerine kadroya dahil edilmesi muhtemel isimler arasında Mohamed Simakan, Disasi ve Sacha Boey'i gösterdi. Fransız futbolseverlerin tercihi ise Sacha Boey'den yana.

HAYALİ GERÇEK OLABİLİR

Daha önce sık sık A Takım seviyesinde Fransa Milli Takımı'nın formasını giymeyi hayal ettiğini söyleyen Sacha Boey, Jules Kounde'nin yerine kadroya çağrılması durumunda kariyerinde bir ilki yaşayacak.

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Daha önce Fransa Milli Takımı'nda U-17, U-18 ve U-20 seviyesinde birer maça çıkan yetenekli sağ bek, Avrupa Şampiyonası öncesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle U-21 kadrosunda çıkarılmıştı. Boey, A Takım seviyesinde ise Fransa forması giymedi.

İSTENMEYEN ADAMDI, VAZGEÇİLMEZ OLDU

Geçen sezonki performansının ardından, başta Arsenal olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer etmek istediği Sacha Boey, bir dönem istenmeyen adamken çalışkanlığı ve azmi ile Buruk’un vazgeçilmezi oldu. 23 yaşındaki oyuncu için bu seviyeye ulaşmak tabii ki hiç kolay olmadı. Fatih Terim döneminde 1 milyon 150 bin Euro’ya Rennes’den transfer edilen Boey ilk yıl beklentileri karşılaşamazken sakatlıklar hoca değişikliği ile sıkıntılı geçen sezonda sadece 19 resmi maçta forma giydi.

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TORRENT'İ UTANDIRDI, 25 MİLYON EURO'LUK MADDE

Galatasaray'ın 2021-22’yi 13. sırada bitirmesine engel olamayan Domenec Torrent’in bıraktığı raporda Boey için “Futbolcu değil” ifadeleri kullanması büyük tartışmalara neden olmuştu. Ancak Torrent’in ‘futbolcu değil’ dediği Boey sezon öncesi kampına götürülmemesine rağmen geçen yılki şampiyonluğun en önemli figürlerinden oldu. Geldiğinde 2.5 milyon Euro olan değerini 17 milyon Euro’ya çıkaran genç oyuncuyla Galatasaray, şimdi 25 milyon Euro serbest kalma maddesi içeren yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.