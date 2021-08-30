Son dakika: Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a tebrik

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği ve boyun eğdiği Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Bordo-mavili takımın resmi Instagram hesabından Giresunspor maçıyla ilgili yapılan galibiyet paylaşımına yorum geldi. Mourinho, Trabzonspor'u 'alkış emojisi' ile tebrik etti. Mourinho'nun bu yorumu binlerce beğeni aldı.

Instagram'da 2.4 milyon takipçisi olan Mourinho, 16 hesabı takip ediyor ancak bu hesaplar arasında Trabzonspor bulunmuyor.