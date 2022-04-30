Son dakika: İtalyan menajer Mino Raiola hayatını kaybetti

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Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli ve Gianluigi Donnarumma gibi birçok yıldızın temsilciliğini yapan Mino Raiola'nın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Raiola’nın sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşarak haberi sevenlerine duyuran ailesi, mesajda "Sonsuz bir üzüntü içinde, gelmiş geçmiş en sevecen ve şaşırtıcı futbol menajerinin ölümünü paylaşıyoruz. Mino, oyuncularını müzakere masasında savunmak için koyduğu gücün aynısıyla sonuna kadar savaştı. Her zamanki gibi Mino bizi gururlandırdı ve bunu asla fark etmedi" ifadelerine yer verdi.

2 GÜN ÖNCE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Mino Raiola, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan hayatını kaybettiği yönündeki haberlere "4 ayda ikinci kez beni öldürenlere kızgınım. Görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler" şeklinde yanıt vermişti.

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12 OCAK'TA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Alman Bild Gazetesi, İtalyan menajerin 12 Ocak'ta acil olarak hastaneye kaldırıldığı ve çok ağır bir ameliyat geçirdiğini iddia etmişti ancak Raiola cephesi açıklama yapmış ve hastaneye kaldırılmasının acil bir durum olmadığını ve daha önce planlanan rutin kontrollerinin yapıldığı belirtilmişti.

AMELİYAT İDDİALARI YALANLANMIŞTI

Raiola'nın hastaneye kaldırılmasına neden olan akciğer rahatsızlığının koronavirüsle bağlantılı olmadığı ancak gün geçtikçe ağırlaştığı ifade edilmişti. San Raffaele hastanesinde görev yapan Profesör Alberto Zagrillo da ameliyat iddialarını yalanlamıştı.

AKCİĞER RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE...

İtalyan basınına yansıyan haberde 54 yaşındaki Raiola'nın akciğerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle geçirdiği ağır ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulduğu ancak tedaviye yanıt verememesi üzerine hayata gözlerini yumduğu iddia edildi ancan Raiola'nın ölmediği kısa zamanda ortaya çıktı.

EN ÇOK KAZANAN MENAJER

Futbol kamuoyunun en çok tanıdığı menajerlerden biri olarak kabul eden Raiola, dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'un açıkladığı verilere göre 2020 yılında transfer komisyonu olarak 85 milyon euro kazanmış ve anlaşma başına en çok para kazanan menajer olmuştu. Aynı yıl, Raiola'nın menajeri olduğu oyuncuların bonservisine toplam 848 milyon euro ödenmişti.

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BALOTELLI İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Raiola başta Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli olmak üzere; Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic ve Erling Haaland gibi dünyaca ünlü futbolcuların da menajerliğini yapıyordu.

İtalyan menajer, Balotelli'nin Adana Demirspor'a transferini resmileştirmek için İstanbul'a gelmiş ve Adana ekibinin yetkilileriyle görüşmüştü.

EMRE MOR DA RAIOLA'YI TERCİH ETMİŞTİ

Süper Lig ekibi Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen ve bonservisi İspanyol ekibi Celta Vigo'da bulunan milli futbolcu Emre Mor, geçtiğimiz yıl menajerliğini yapması için Mino Raiola ile anlaşmıştı.

Raiola ile yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyleyen Emre, "Başka bir kulüpte yeniden başlamak için Mino Raiola ile anlaştım. Muhtemelen dünyanın en iyi menajerlerinden birine sahibim. Şu an yeni bir ortamda, yeni bir başlangıca ihtiyacım var. Bu değişikliğin iyi geleceğini düşünüyorum." diye konuşmuştu