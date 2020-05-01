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GeriFutbol Son Dakika | İspanyollar duyurdu! Arda Turan, Galatasaray'a dönüyor
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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | İspanyollar duyurdu! Arda Turan, Galatasaray'a dönüyor

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Son Dakika | İspanyollar duyurdu! Arda Turan, Galatasaray'a dönüyor
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Galatasaray'da yönetimin kararı sonrası devre arasında transferi gerçekleşmeyen Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Devre arası transfer döneminde Fatih Terim'in dönüşüne onay vermesine karşılık Mustafa Cengiz ve yönetimin kararıyla transferi gerçekleşmeyen Arda Turan için İspanya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

TERİM'İN YOĞUN ISRARIYLA...

İspanya basınından Sport'un haberine göre; Arda Turan, teknik direktör Fatih Terim'in yoğun ısrarı sonucunda yeniden Galatasaray forması giyecek.

Haberde; Fatih Terim ile Arda Turan'ın telefonda sık sık görüştüğü, yıldız futbolcunun Barcelona ile sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle de transferin bonservissiz gerçekleşeceği vurgulandı.

Ayrıca Arda'nın karantina döneminde sık sık Galatasaray'da forma giymek istediği yönünde açıklamalar yaptığı ve taraftarların imzaya yakın olduğu belirtildi.

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