Son Dakika | İspanyollar duyurdu! Arda Turan, Galatasaray'a dönüyor

Devre arası transfer döneminde Fatih Terim'in dönüşüne onay vermesine karşılık Mustafa Cengiz ve yönetimin kararıyla transferi gerçekleşmeyen Arda Turan için İspanya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

TERİM'İN YOĞUN ISRARIYLA...

İspanya basınından Sport'un haberine göre; Arda Turan, teknik direktör Fatih Terim'in yoğun ısrarı sonucunda yeniden Galatasaray forması giyecek.

Haberde; Fatih Terim ile Arda Turan'ın telefonda sık sık görüştüğü, yıldız futbolcunun Barcelona ile sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle de transferin bonservissiz gerçekleşeceği vurgulandı.

Ayrıca Arda'nın karantina döneminde sık sık Galatasaray'da forma giymek istediği yönünde açıklamalar yaptığı ve taraftarların imzaya yakın olduğu belirtildi.