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Son Dakika: İrfan Can Eğribayat'ın yeni adresi belli oldu! 3 yıllık imza...

#Transfer#Adana Demirspor#İrfan Can Eğribayat
Son Dakika: İrfan Can Eğribayatın yeni adresi belli oldu 3 yıllık imza...

Göztepe’de yıldızı parlayan kaleci İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor’la anlaşmaya vardı. İsmi Galatasaray ve Trabzonspor’la da ciddi şekilde geçen başarılı eldiven Güney ekibine 3 yıllık imza atacak.

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Badou Ndiaye’yi kadrosuna katıp yine dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı.

Fanatik'in haberine göre; geçen sezon kiralık olarak oynayan Muriç’in ayrılmasının ardından bir süredir 1 numara arayışı içerisinde olan Lacivert-Mavililer, Göztepeli İrfan Can Eğribayat’la her konuda anlaştı.

İzmir ekibinde taraftarla yaşadığı sorun nedeniyle satış listesine konan genç kaleciyi Galatasaray ve Trabzonspor da alternatif kaleci olarak düşünüyordu. Ancak elini çabuk tutan Adana Demirspor bu transferi bitirdi.

Bonservis 1 milyon Euro

Lacivert-Mavililer, İrfan Can’la 3 yıllık anlaşmaya varırken, transferin kulüpler arasındaki bonservis pürüzlerinin giderilmesinin ardından resmiyet kazanacağı belirtildi. Adanaspor’da yıldızı parladıktan sonra 2 sezondur Göztepe ’de başarılı işler ortaya koyan İrfan Can Eğribayat, Göztepe taraftarının protestolarının ardından gösterdiği tepki nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Tarafların 1 milyon Euro’ya el sıkışmaları bekleniyor.

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#Transfer#Adana Demirspor#İrfan Can Eğribayat

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