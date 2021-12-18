Son dakika: İrem Yaman, tekvandoyu bıraktığını açıkladı!

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26 yaşında tekvandoyu bırakan İrem Yaman'ın açıklaması şu şekilde:

16 yıl önce küçük bir kız çocuğunun hayaliyle başladı her şey. İlk müsabakamda şampiyonluğu yaşadım ve inandım Dünya şampiyonu olacağıma. Sonra zor geçen 10 yıl...



Sürekli yenildim, ağladım, üzüldüm, çok kilo verdim, ailemi görmedim, yaşıtlarımın yaptığı her şeyin yerine Taekwondo’yu koydum. Asla pes etmedim! Çünkü biliyordum bu kadar fedakarlığın sonunda kazanan ben olacaktım.



Ve kazandım! Her şeye, herkese rağmen azmettim ve kazandım! Her güzel şeyin bir sonu olduğunu bilerek tadını çıkardım kariyerimde ki her anın... Her şeyin bir sonu olduğu gibi şimdi de veda etme vakti beni ben yapan sporuma... Teşekkür edeceğim bir çok insan var ama en çok teşekkür aileme, canım antrenörüm biricik babama! Bu zorlu yolda yanımda olan ve beni sonsuz destekleyen sizlere...



Biliyorum her son bir başlangıç ve biliyorum iyiler daima kazanacak.