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GeriFutbol Son dakika | İngiltere Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Son dakika | İngiltere Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası!

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Son dakika | İngiltere Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası!
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İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 7-13 Aralık'ta uygulanan bin 549 test sonucunda 6 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

 

Son dakika | İngiltere Premier Ligde 6 koronavirüs vakası

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