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Futbol
Haber Giriş: 17.07.2020 - 14:06,Son Güncelleme:

Son dakika | İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıkladı! Taraftarlar ekim ayında...

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Son dakika | İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıkladı! Taraftarlar ekim ayında...
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, futbol maçlarına seyirci alınmasına ekim ayında başlayabileceklerini açıkladı.

İngiltere'de 'normal hayat'a dönme çalışmaları kapsamında Başbakan Boris Johnson bazı açıklamalarda bulundu.

Bu çalışmalar arasında taraftarların stadyuma dönmesinin de olduğunu açıklayan Johnson, futbol maçlarına seyirci alınmasına ekim ayında başlayabileceklerini belirtti. 

"Ekim ayında gerekli ve yeterli güvenlik tedbirlerini almamız halinde futbol taraftarlarını stadyumlara geri almayı planlıyoruz."

Premier Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihinin ne zaman olacağı ise henüz açıklanmadı.

 

Son dakika | İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıkladı Taraftarlar ekim ayında...

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