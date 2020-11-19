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Haber Giriş: 19.11.2020 - 10:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika | İkinci Merih Demiral vakası olmadı! Berke Önde...

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Son Dakika | İkinci Merih Demiral vakası olmadı! Berke Önde...
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Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2019-20 sezonunda siyah beyazlılardan ayrılarak Vitoria U23 takımına giden Berke Önde, takımından ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde ayrılarak Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria'ya transfer olan Berke Önde, Portekiz'de aradığını bulamadı.

Portekiz basınında yer alan habere göre 20 yaşındaki forvet oyuncusu U21, UEFA Gençlik Ligi ve Portekiz Gençler Ligi'nde forma giydi ama A takım hocası Fernando Fontao tarafından tercih edilmedi ve kulübüyle yollarını ayırdı.

MERİH DEMİRAL GİBİ GİTMİŞTİ, SONU AYNI OLMADI

Fenerbahçe'den ayrılıp Portekiz'e giden Merih Demiral'a benzer bir şekilde Portekiz'in yolunu tutan ve ''İkinci Merih Demiral'' diye adlandırılan Berke'nin Portekiz macerası erken sonlanmış oldu.

Merih Demiral da, Portekiz Ligi ekiplerinden AC Alcanenense'yi tercih etmiş, oradan Sporting'e yükselip adından söz ettirmişti.

Son Dakika | İkinci Merih Demiral vakası olmadı Berke Önde...

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