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Haber Giriş: 28.07.2020 - 21:04,Son Güncelleme:

Son dakika | İhsan Efe Çalış, Boluspor'dan Real Madrid'e transfer oldu

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Son dakika | İhsan Efe Çalış, Boluspor'dan Real Madrid'e transfer oldu
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Dünya devi Real Madrid'in transferdeki yeni adresi Türkiye oldu. Altyapısına çok önemli yatırımlar yapan dünyaca ünlü İspanyol kulübü R.Madrid, Başakşehir'in altyapısında forma giyen 17 yaşındaki futbolcu Deha Sarıahmet'in ardından Boluspor'un 2003 doğumlu oyuncusu İhsan Efe Çalış'ı da transfer etti.

Ajansspor'un haberine göre; Deha Sarıahmet ve İhsan Efe önümüzde günlerde İspanya'ya giderek Real Madrid altyapısında çalışmalara başlayacak. Real Madrid, iki futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandıktan sonra Boluspor ve Başakşehir'e yetiştirme bedeli ödeyecek.

Son dakika | İhsan Efe Çalış, Boluspordan Real Madride transfer oldu

İHSAN EFE ÇALIŞ KİMDİR?
2003 doğumlu İhsan Efe Çalış, 2013 yılından bu yana Boluspor alt yapısında oynuyor. Kaleci pozisyonunda oynayan İhsan Efe bu sezon Boluspor'un U17 takımında forma giydi.

Son dakika | İhsan Efe Çalış, Boluspordan Real Madride transfer oldu

DEHA SARIAHMET KİMDİR?
2003 doğumlu Deha Sarıahmet, Boluspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir altyapılarında oynadı. Deha Sarıahmet orta saha ile kanatlarda görev alabiliyor. Deha, U16 Milli Takımı ile 4 maça çıkıp 1 gol attı.

Son dakika | İhsan Efe Çalış, Boluspordan Real Madride transfer oldu

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