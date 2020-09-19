Son Dakika | Idrissa Doumbia'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray, İdrissa Doumbia transferinde yol haritasını değiştirdi. Daha önce kiralık olarak gündeme gelen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kulübü Sporting Lizbon'la yaşadığı maaş krizi, Sarı-Kırmızılılar tarafından bir fırsat olarak görülüyor.

Scout ekibi tarafından önerilen ve teknik heyetten tam not alan Fildişi Sahilli futbolcunun, uygun bir rakam karşılığında alınması halinde, ileride çok daha iyi bir bonservisle satılabileceği düşünülüyor. Yönetim bu nedenle genç oyuncuyu bonservisiyle birlikte almaya çalışacak. Eğer istenen satış gerçekleşmezse, zorunlu satın almayla kiralanması da gündemde. (Fanatik)

DOUMBIA'DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Sabah Gazetesi'ne konuşan İdrissa Doumbia, "Ülkemde herkes Galatasaray'ı biliyor ve seviyor. Drogba, Eboue, Chedjou ve Seri gibi önemli oyuncular Galatasaray'da oynadı. Onlar gibi bu büyük kulüpte oynamak benim için rüya olur. Menajerlerim daha önce Keita'yı temsil etmişlerdi. Bana Galatasaray'ı ve coşkulu taraftarlarını anlattılar'' ifadesini kullandı. Sarı-kırmızılı futbolseverlerden çok mesaj aldığını dile getiren Doumbia, "Brüksel'de Türk arkadaşlarımla derbi izlemiştim. Falcao, Arda, Muslera, Feghouli gibi yıldızlarla oynamayı ve Terim gibi büyük bir hocayla çalışmayı kim istemez?" dedi.

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