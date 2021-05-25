Son dakika: Ianis Hagi'den Galatasaray itirafı

Spor Arena Dış Haber - Ianis Hagi'den Galatasaray itirafı geldi. Digisport'a konuşan Ianis Hagi; "Galatasaray sevdiğim bir kulüp. Orada doğrum, orada büyüdüm. Şu anda Rangers'a bağlıyım ama gelecekte ne olur bilmiyorum ama bir gün Galatasaray'da oynayan isterim." dedi.

İstanbul'dan 3 yaşında ayrıldığını söyleyen Ianis; "İstanbul'dan ayrıldığımda 3 yaşındaydım. Daha sonra babam teknik direktör olduğunda tekrar gittim ama çok az Türkçe kelime biliyorum. Evet ve Hayır gibi..." dedi.

İskoçya Ligi'nde şampiyon olan Rangers'ta forma giyen Ianis, bu sezon çıktığı 45 resmi maçta 8 gol atıp 15 asist yaptı.