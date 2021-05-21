Son Dakika: Hugo Rodallega'nın yeni adresi belli oldu!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olan ve tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, transfere hızlı başladı.

Fanatik'in haberine göre; Ege ekibi, Denizlispor'la olan sözleşmesi sona eren ve ve ismi birçok Süper Lig ekibi ile anılan Hugo Rodallega ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Siyah Beyazlı ekip, ülkemizde 2015 yılından beri Akhisarspor, Trabzonspor ve Denizlispor formalarını giyen 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu sonunda küme düşen Denizlispor’un 14 golle en skorer ismi olan Hugo Rodallega, aynı zamanda en uzun süre forma giyen oyuncu oldu.

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