Son Dakika: Hırvatistan - Türkiye maçından sonra herkes onu konuşuyor! "Sahanın yıldızı! Helal olsun... Vazgeçilmez oldu..."

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. hafta maçında A Milli Takımımız deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Milli Takım, Hırvatistan'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı ve liderliğe yükseldi.

Millilere galibiyeti getiren golü 30. dakikada Barış Alper yılmaz kaydetti. Asisti yapan isim ise Salih Özcan oldu. Hırvatistan, 90. dakikada elle oynama gerekçesiyle penaltı kazanırken VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

MONTELLA GALİBİYETLE BAŞLADI, LİDERLİĞE YÜKSELDİK

Bu sonuçla birlikte teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım kariyerine galibiyetle başlarken 13 puanla liderliğe yükseldik. Hırvatistan ise 10 puanda kaldı.

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BARIŞ ALPER İLK KEZ YAŞADI

Opta'nın verilerine göre; A Milli Takım formasıyla ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu'ndan (Eylül 2016) bu yana Hırvatistan filelerini ceza sahası dışından havalandıran ilk Türk oyuncu oldu.

İSMAİL YÜKSEK'TEN İNANILMAZ PERFORMANS

Opta'nın verilerine göre; Hırvatistan karşısında sekiz top kapan İsmail Yüksek, Euro 2024 elemelerinde bir maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Ayrıca İsmail Yüksek, Euro 2024 elemelerinde bir maçta hem 15+ ikili mücadele (16) hem de 10+ sahipsiz top (12) kazanan ilk oyuncu oldu.

ENGİN KEHALE: Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi

Bir teknik direktör olarak, oyuncularınızı kafanızdaki plana inandırdığınız derecede güçlüsünüzdür.

Vincenzo Montella, Hırvatistan karşısında sadece maç önü açıklamalarıyla doğru orantılı bir oyun oynatmakla kalmadı. Aynı zamanda öğrencilerini ve kamuoyunu da kâğıt üzerindeki stratejisine ikna etti. Sahaya çıkan kadroda, Süper Lig’den 8 oyuncu bulunuyordu ki bu son maçlarda pek denk geldiğimiz bir durum değil. Ayrıca Fenerbahçe’den 4, Galatasaray’dan 3 isimle birbirini tanıyan isimlerden kurulu bir 11 vardı.

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BİZ BÜYÜRKEN HIRVATİSTAN KÜÇÜLDÜ

Plan netti. Önde merkezi koruyarak, 6 oyunculu bir baskıyla topu Hırvatistan’ın beklerine yönlendirmek ve oyunu kalemizden uzak tutmak. Bu 6 oyuncuyu da ikiye bölmek lazım. Kerem-Barış Alper koşup rakip savunma hattının yerleşimini dağıtan ikili. Kalan 4’lü ise bozucu ve pasör oyuncuların kusursuza yakın bir karışımı. İlk düdükle birlikte farkımızı hissettirdik. Sahadaki düzen verimli olunca, oyunda biz büyürken Hırvatistan küçüldü. 2. dakikada Barış Alper ile başlayan ataklarımız, 5-9-13. dakikalarda benzer kontralarla devam etti. 30. dakikada ise Brekalo’nun kaptırdığı top, Hırvatlar ne olduğunu anlayıncaya kadar kalelerine gol olarak döndü.

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HELAL OLSUN SANA İSMAİL YÜKSEK

İkinci yarının ilk 15 dakikası, maçı koparacak şansları elde ettik. Önce Kerem’in son pası veremeyişi, sonrasında Barış Alper’in kaçırdığı pozisyo. Ardından 62’de İrfan Can’ın kafası, 64’te Hakan’ın şutu. Fişi çekip eve dönebilirdik. Dalic’in 63’te yaptığı üç değişiklikle oyunun gidişatı değişti ve kalemizde tehlikeler görmeye başladık. Samet ve Uğurcan’ın savunma hamlelerine Montella’nın enerji enjekte eden değişiklileri eklenince üç puanı hanemize yazdırmayı başardık. Bir adama özel iki cümle yazmak lazım... Transfer dönemi bittiğinde Fenerbahçe’nin zayıf karnı gibi gözüküyordu. Günler geçtikçe sadece takımının değil, Milli Takım’ın da vazgeçilmezi olma yolunda ilerliyor. Sertliği ve top kapma becerisi zaten elit seviyede. Pas tercihlerinde de mükemmel oynayınca, sahanın yıldızı oldu. Helal olsun sana İsmail Yüksek!

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UĞUR MELEKE: Kendi Regragui'mizi bulmuş olabiliriz

Stefan Kuntz’un göreve geldiği gün, A milli takım için yetersiz olduğunu, sporcu CV’lerinin altında ezilebileceğini dile getirmiştim.

Montella’nın göreve getirildiği gün de umutlu olduğumu yazmış ve anlatmaya çalışmıştım dilim döndüğünce. Roma’yı, Sevilla’yı, Milan’ı çalıştırmış, sadece futbolculuğunda değil teknik adamlık kariyerinde de saygıdeğer işler yapmış, Adana Demir’de yerli-yabancı, genç-deneyimli sayısız sporcuya dokunmuş Montella tercihinin heyecan verici olduğunu görmek, Kuntz’un yanlışlığını görmek kadar kolaydı bence.

HAKAN ÇALHANOĞLU İKİNCİ SANTRFOR GİBİ OYNADI

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Dün Kuntz dönemiyle hemen hemen aynı oyuncular, Montella idaresinde bambaşka bir futbol oynadılar Osijek’te... Kuntz döneminde 5-10 dakikadan fazla görmediğimiz bir önde baskı yaptık ilk devre boyunca hiç bıkmadan. Kuntz kenardayken neredeyse bizim kaleden top alıp oyun kurmaya çalışan Hakan Çalhanoğlu, dün ikinci santrfor gibi oynadı. En uçta Barış Alper ve Hakan önderliğinde sürekli pres yapmaya çalıştı milli takım.

ADANA DEMİR 4-4-2'Sİ!

Montella'nın Adana Demirspor’da elinde iyi bir santrfor yokken başarıyla oynattığı bir 4-4-2 vardı. En uçta Belhanda-Emre Akbaba’yı kullanır, 4-6-0 gibi dizilir, top rakipteyken önde basar, kazandıklarında da çok hızlı çıkarlardı. Dün milli takımda bir “Adana Demir 4-4-2’si” gördük adeta. En uçtaki ikili Hakan-Barış’a preste İsmail de yardıma geldi sürekli. Dünkü maçta İsmail’in ortalama pozisyonunu çok merak ediyorum doğrusu. Rakip kaleye en yakın çıkan oyuncularımızdan biri olabilir.

VINCENZO MONTELLA'NIN ZİHNİYETİ STEFAN KUNTZ'TAN FARKLI

Dün gece Osijek’ten üç puan çıkardık, çıkaramayabilirdik de... Bence zaten esas önemli olan Kuntz döneminde kaybettiğimiz puanlar değil, oynamadan yenildiğimiz maçlardı. Büyük takım davranışı göstermememizdi. Önde baskı isteksizliğiydi. Hiçbir maçta favori olduğunu düşünmeyen bir teknik adamımız olmasıydı kenarda. Montella’nın zihniyeti daha farklı. Fas, Regragui’yi göreve getirdiğinde Dünya Kupası’na sadece iki ay vardı. İyi bir jenerasyonunuz varsa, göreve doğru hocayı getirdiğinizde işleri kısa sürede toparlayabilir. Biz de bir tür Regragui hamlesi yaptık sanki.