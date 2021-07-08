Son dakika: Henry Onyekuru Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'da son üç sezonda kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, yaptığı paylaşımlarla Sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

Geçen sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla Monaco'dan kiralanan Onyekuru'nun 4 milyon 350 bin euro'luk opsiyon süresi 11 Haziran'da bitmişti. Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından Onyekuru'nun yeniden kiralanması gündeme gelmiş ancak Fatih Terim'in Nijeryalı oyuncuyu istemediği iddia edilmişti.

Onyekuru, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'a veda etti. Onyekuru paylaşımında; "Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar." ifadelerini kullandı.



