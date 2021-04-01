Son Dakika: Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza'nın testi negatif çıktı! Galatasaray maçında...
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Aaron Boupendza'nın son koronavirüs testinin negatif çıktığını ve Galatasaray maçında sahada olabileceğini açıkladı.
Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile karşılaşacak olqan Hatayspor'da Aaron Boupendza gelişmesi yaşandı.
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nın son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
'SON TESTİ NEGATİF ÇIKTI'
A Spor'a konuşan Rahmi Vardı, "Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi negatif çıktı. 12-13 saat yolculuk sonrası Cuma gecesi gelecek. Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek." dedi.
Gabonlu oyuncunun, milli takım kapında yaptırdığı ilk test pozitif çıkmıştı.