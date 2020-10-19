Son Dakika | Hatayspor'dan koronavirüs açıklaması!

Atakaş Hatayspor, koronavirüse yakalanan 6 futbolcudan 5'inin test sonuçlarının negatife döndüğünü duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada ''9 Ekim ve sonrasında yapılan Covid-19 testlerinde, sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5’inin test sonucu negatife dönmüştür.'' sözleri kullanıldı.

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