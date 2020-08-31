Son Dakika | Hatayspor Stoke City'den Mame Diouf'u transfer etti!

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Atakaş Hatayspor’umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City’de santrafor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun.

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