MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Hatayspor Stoke City'den Mame Diouf'u transfer etti!
GeriFutbol Son Dakika | Hatayspor Stoke City'den Mame Diouf'u transfer etti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 31.08.2020 - 18:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hatayspor Stoke City'den Mame Diouf'u transfer etti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor, son olarak Stoke City forması giyen 32 yaşındaki santrfor Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Atakaş Hatayspor’umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City’de santrafor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun.

 

Son Dakika | Hatayspor Stoke Cityden Mame Dioufu transfer etti

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle