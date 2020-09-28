Son Dakika | Hatayspor Babajide Akintola'yı transfer etti

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz Danimarka Süper Lig ekiplerinden FC Midtjylland’den Babajide David Akıntola ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Omonoia Lefkoşa takımında sol ve sağ kanat olarak görev yapan Nijeryalı 24 yaşındaki başarılı futbolcunun imza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş, Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. David’e ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun.

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