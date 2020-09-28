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Futbol
Haber Giriş: 28.09.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hatayspor Babajide Akintola'yı transfer etti

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Son Dakika | Hatayspor Babajide Akintola'yı transfer etti
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Süper Lig'i,n yeni takımlarından Hatayspor, Midtjylland'dan Babajide Akintola'yı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz Danimarka Süper Lig ekiplerinden FC Midtjylland’den Babajide David Akıntola ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Omonoia Lefkoşa takımında sol ve sağ kanat olarak görev yapan Nijeryalı 24 yaşındaki başarılı futbolcunun imza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş, Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. David’e ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun.

Son Dakika | Hatayspor Babajide Akintolayı transfer etti

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