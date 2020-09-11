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DHA-Spor - Türkiye-İstanbul - İbrahim ALİOĞLU
Haber Giriş: 11.09.2020 - 18:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hatayspor Adama Traore ile anlaştı!

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Son Dakika | Hatayspor Adama Traore ile anlaştı!
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Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor, Monaco forması giyen Malili orta saha oyuncusu Adama Traore’yi kadrosuna kattı. Hatay'a gelen oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Hatayspor Yönetimi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Metz forması giyen orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. 25 yaşındaki Malili futbolcunun Monaco ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

25 yaşındaki futbolcu geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Metz'de 18 maça çıkarken; 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

Son Dakika | Hatayspor Adama Traore ile anlaştı

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