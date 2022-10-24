Son Dakika: Hasret 5 maça çıktı, Ümit Karan dönemi sona erdi

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Anagold 24 Erzincanspor, teknik Direktör Ümit Karan ve ekibiyle yollarını ayırdığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Karan'a emekleri için teşekkür edildi.

NAZİLLİ YENİLGİSİ SONRASI YOLLAR AYRILDI

Son olarak Nazilli Belediyespor'a 4-1 mağlup olan Erzincanspor'da galibiyet hasreti 5 maça çıkmıştı. Erzincanspor, Ümit Karan yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet elde ederken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. 3 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

Yapılan açıklama şöyle;