Son dakika: Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi

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İstanbul ekibi Eyüpspor, kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıklarken yerine geçen ismi de duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Yeni teknik direktör konusunda açıklama yapan Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Hamza Hamzaoğlu'nun yerine İbrahim Üzülmez'in getirildiğini belirtti.

İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlandığını kaydeden Kulaksız, resmi imzaların yarın saat 14.00'te atılacağını açıkladı.

Deneyimli teknik direktör Hamzaoğlu, Eyüpspor başında çıktığı 10 resmi müsabakada 5 mağlubiyet, 3 beraberlik 2 kez de galibiyet almıştı.