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Son Dakika: Halil Akbunar kararını verdi! Trabzonspor'un transfer için şartı var...

#Transfer#Göztepe#Halil Akbunar
Son Dakika: Halil Akbunar kararını verdi Trabzonsporun transfer için şartı var...

Yaz döneminde Göztepe’den ayrılmaya hazırlanan Halil Akbunar, yeni sezonda Bordo-Mavili formayı giymek istiyor. Abdullah Avcı’nın transferine sıcak baktığı 28 yaşındaki kanat oyuncusunun, bonservis problemini kendisinin çözmesi bekleniyor

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Göztepe’nin kaptanı Halil Akbunar, iç piyasada transferin gözdelerinden...

Fanatik'in haberine göre; daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ’la da adı anılan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun gönlü Trabzonspor’dan yana. Milli oyuncu, hem Şampiyonlar Ligi hem de Abdullah Avcı faktörü nedeniyle Bordo-Mavili formayı giymek istiyor. Fırtına da en uygun maliyetle bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Avcı’nın her iki kanatta alternatif oyuncu olarak düşündüğü Halil için Trabzonspor, net şekilde mesajı gönderdi. Bordo-Mavili yönetimin, “Bonservis problemini çöz, kapımız sana açık” dediği öğrenildi.

En fazla 1 milyon Euro

Küme düşen Göztepe’den ayrılmaya hazırlanan Halil için Trabzonspor’un en fazla 1 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkarabileceği belirtilirken, yıldız futbolcu kulübünden kendisine kolaylık gösterilmesini bekliyor. Halil’in dışında Fırtına’nın listesinde pek çok yerli alternatif daha bulunuyor.

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#Transfer#Göztepe#Halil Akbunar

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