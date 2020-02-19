Spor Arena
Haber Giriş: 19.02.2020 - 09:18,
Son Dakika | Hakan Ünsal'ın annesi Nesime Ünsal hayatını kaybetti
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski Hürriyet yazarı Hakan Ünal'ın annesi Nesime Ünsal vefat etti.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Ünsal'ın acı günü... Hakan Ünsal'ın annesi Nesime Ünsal hayatını kaybetti.
Nesime Ünsal'ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından Eyüp Sultan aile kabristanına defnedilecek. Spor Arena ailesi olarak Ünsal ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Galatasaray'ın unutulmaz zaferleri;
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