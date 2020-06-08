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GeriFutbol Son dakika | Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu imzayı attı! Galatasaray da ilgileniyordu...
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Haber Giriş: 08.06.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

Son dakika | Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu imzayı attı! Galatasaray da ilgileniyordu...

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Son dakika | Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu imzayı attı! Galatasaray da ilgileniyordu...
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Galatasaray'ın transfer gündeminde de yer aldığı belirtilen Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04'e transfer oldu.

Hoffenheim'ın U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki Kerim Çalhanoğlu, Ozan Kabak'ın da forma giydiği Schalke'ye 4 yıllık imza attı.

ÇOK YÖNLÜ

Hakan Çalhanoğu'nun kuzeni olan Kerim, sol bek, sol kanat ve orta saha bölgelerinde görev yapabiliyor. Kerim bu sezon Hoffenheim U19 takımında çıktığı 18 maçta 2 gol atıp 4 de asist yaptı.

Son dakika | Hakan Çalhanoğlunun kuzeni Kerim Çalhanoğlu imzayı attı Galatasaray da ilgileniyordu...

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