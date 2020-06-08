Son dakika | Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu imzayı attı! Galatasaray da ilgileniyordu...

Hoffenheim'ın U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki Kerim Çalhanoğlu, Ozan Kabak'ın da forma giydiği Schalke'ye 4 yıllık imza attı.

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Hakan Çalhanoğu'nun kuzeni olan Kerim, sol bek, sol kanat ve orta saha bölgelerinde görev yapabiliyor. Kerim bu sezon Hoffenheim U19 takımında çıktığı 18 maçta 2 gol atıp 4 de asist yaptı.

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