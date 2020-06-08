Son dakika | Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu imzayı attı! Galatasaray da ilgileniyordu...
Galatasaray'ın transfer gündeminde de yer aldığı belirtilen Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04'e transfer oldu.
Hoffenheim'ın U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki Kerim Çalhanoğlu, Ozan Kabak'ın da forma giydiği Schalke'ye 4 yıllık imza attı.
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Hakan Çalhanoğu'nun kuzeni olan Kerim, sol bek, sol kanat ve orta saha bölgelerinde görev yapabiliyor. Kerim bu sezon Hoffenheim U19 takımında çıktığı 18 maçta 2 gol atıp 4 de asist yaptı.
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