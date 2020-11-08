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GeriFutbol Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor!
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Haber Giriş: 08.11.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor!

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Milan formasını giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, pandemi sürecinden beri sergilediği performans ile takımının yıldızı olmuştu. Kırmızı-Siyahlılar, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini 2024'e kadar uzatmak için masaya oturduğu belirtildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen Hakan Çalhanoğlu, pandemi sürecinden beri sergilediği performans ile takımının yıldızı olmuştu. Bu gelişmelerin üzerine Kırmızı-Siyahlılar'ın, 26 yaşındaki Milli futbolcunun sözleşmesini 2024'e kadar uzatmak için masaya oturduğu belirtildi. (Fanatik)

Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

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