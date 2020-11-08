Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen Hakan Çalhanoğlu, pandemi sürecinden beri sergilediği performans ile takımının yıldızı olmuştu. Bu gelişmelerin üzerine Kırmızı-Siyahlılar'ın, 26 yaşındaki Milli futbolcunun sözleşmesini 2024'e kadar uzatmak için masaya oturduğu belirtildi. (Fanatik)

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...