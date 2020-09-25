Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu coştu, Milan 3 golle turladı!

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu mücadelesinde Milan, sahasında Norveç'in Bodo/Glimt ekibiyle karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 15. dakikasında Junker'in golüyle öne geçen Bodo Glimt, 16. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Dakikalar 32'yi gösterdiğinde isesahneye bu kez Colombo çıktı ve Milan'ı öne geçirdi.

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın 50. dakikasında bir gol daha attı ve farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 55. dakikada Hauge söyledi ve Milan, Bodo Glimt'i 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı eleyen Rio Ave'nin rakibi oldu.