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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2020 - 08:39,Son Güncelleme:/

Son Dakika Haberleri | Al Hilal'den Falcao'ya transfer teklifi

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Son Dakika Haberleri | Al Hilal'den Falcao'ya transfer teklifi

Galatasaray'da, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma giymekte zorlanan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in Radamel Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.

Büyük uğraşlar sonucu transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk yarısında çok maç kaçıran Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için çılgın bir teklif geldi.

Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in, bu boşluğu Falcao ile doldurmayı düşündüğü iddia edildi.

Suudi Arabistan ekibinin bu transfer için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. (Sabah)

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Son Dakika Haberleri | Al Hilalden Falcaoya transfer teklifi

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