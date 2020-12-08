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Basketbol
Haber Giriş: 08.12.2020 - 20:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Zeljko Obradovic'e sürpriz teklif

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Son Dakika Haberi | Zeljko Obradovic'e sürpriz teklif
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Fenerbahçe Beko’dan ayrılan ve dinlenmek istediğini belirten Zeljko Obradovic’e flaş bir görüşme teklifi geldi.

Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayıran İtalyan basketbolunun efsane kulüplerinden Segafredo Virtus Bologna, şu an boşta olan Zeljko Obradovic'e teklif götürmeye hazırlanıyor.

La Repubblica'da yer alan habere göre; EuroCup'taki 7-0'lık tarihi başlangıca rağmen İtalya Ligi'nde 9 maçta 4 mağlubiyet alan Bologna, koç Aleksandar Djordjevic ile yolları ayırdı.

Kadrosunda Milos Teodosic, Marco Belinelli, Stefan Markovic gibi yıldızlar bulunan İtalyan ekibi, Avrupa basketbolunun efsane ismi Zeljko Obradovic ile görüşme kararı aldı.

Segafredo Virtus Bologna’nın yöneticilerinin Zeljko Obradovic ile Sırbistan’da bir görüşme gerçekleştirmesi beklendiği de gelen bilgiler arasında.

OBRADOVIC OLMAZSA 2 ALTERNATİF DAHA VAR

Öncelikli hedefi Zeljko Obradovic olan Segafredo Virtus Bologna’da bu birlikteliğin gerçekleşmemesi durumunda da 2 alternatif bulunuyor. İtalyan ekibi, Obradovic ile el sıkışamazsa rotasını Sergio Scariolo ve Luca Banchi'ye çevirecek. (Asistanaliz)

Son Dakika Haberi | Zeljko Obradovice sürpriz teklif

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