Son Dakika Haberi | UFC Hafif Sıklet Şampiyonu Khabib Nurmagomedov zirvede bıraktı

Dağıstanlı şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, UFC Hafif Sıklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi.

Habib Nurmagomedov, rakibi Justin Gaethje'i bayıltarak nakavt etti.

UFC Hafif Sıklet Şampiyonu Khabib Nurmagomedov, annesine söz verdiğini ve kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Khabib Nurmagomedov, çıktığı 29 maçın tamamını kazandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Khabib Nurmagomedov, rakibini nakavt ettikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

"BABAM OLMADAN DEVAM EDEMEM"

Dağıstanlı dövüşçü yaptığı açıklamada bırakma kararını şu sözlerle ifade etti:

"Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babamsız buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem..."

BABASINI KORONADAN KAYBETMİŞTİ

Khabib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, 3 Temmuz'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

MCGREGOR: "BEN DÖVÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, Nurmagomedov'u performansı için tebrik ederken, "Güzel performanstı Khabib. Sana ve ailene, saygılarımı iletiyor ve baban için başsağlığı diliyorum. Ben dövüşmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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