Son Dakika Haberi | UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "Avrupa Süper Ligi diye bir şey olamaz"

Bu projeye kesinlikle karşı olduğunu belirten Ceferin, “Şampiyonlar Ligi’nin yerini Süper Lig gibi bir organizasyonun alması söz konusu bile olamaz. Bu fikir, Avrupa’da dayanışmayı önemsemeyen iki ya da üç kulüp başkanının düşüncesi. Kendilerinden başka hiçbir şeyi umursamıyorlar, kendi kulüplerine bile zarar veriyorlar ama farkında değiller” dedi. Ceferin ayrıca 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası’nın oynanacağına emin olduğunu ifade ederek, “Salgının ilkbahardan önce biteceğine inanıyorum” diye konuştu.