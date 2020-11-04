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Haber Giriş: 04.11.2020 - 21:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor'dan Tamer Tuna açıklaması! Abdullah Avcı...

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Son Dakika Haberi | Trabzonspor'dan Tamer Tuna açıklaması! Abdullah Avcı...
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Tamer Tuna'nın gündemlerinde olmadığını açıkladı. Ayrıca bordo-mavililerin Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Tamer Tuna ile hiç görüşmedik. Gündemimizde yok." şeklinde konuştu.

Ayrıca TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor ile Abdullah Avcı'nın prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

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