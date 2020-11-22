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Haber Giriş: 22.11.2020 - 21:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Pereira'dan Abdullah Avcı itirafı!

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Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Pereira'dan Abdullah Avcı itirafı!
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Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira, BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da sağ bek Joao Pereira, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Pereira, "Takım halinde iyi oynadık. Birbiriniz için mücadele edip, takım savunmasını iyi yaparsanız kazanamayacağınız maç yok" dedi.

Pereira sözlerini, "Yeni hocamız var, yeni fikirleri var. Onun oyun sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Ara nedeniyle çok fazla beraber çalışamadık ama bu yeni düzene ayak uydurmaya çalışıyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

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