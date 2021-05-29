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Futbol
Haber Giriş: 29.05.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak affedildi!

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Son Dakika Haberi: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak affedildi!

Trabzonspor, sezon içerisinde Galatasaray ile oynanan maçın ardından kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ın affedildiğini açıkladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından Abdülkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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